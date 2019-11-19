疑為被盜Banksy作品　二創羅丹經典雕塑拍賣

出自英國塗鴉大師Banksy之手的雕像「飲酒客」（The Drinker）疑被盜多年，但它最近再度現身，並於周二（19日）在倫敦公開拍賣，預計成交價可能高逾100萬英鎊（約1000萬港元）。

頭戴錐形交通「雪糕筒」的「飲酒客」，是向法國藝術家羅丹的經典雕塑「思想家」（The Thinker）致敬的二次創作。拍賣行的資料顯示，雕像2004年於倫敦沙夫茨伯里大街展示期間被一個藝術團體偷去。團隊領袖林克（Andy Link）聲稱，當年是Banksy放棄了該雕像，他拿回家中暫存，他曾向Banksy索取5000英鎊（約5萬港元）作為取回「飲酒客」的報酬，但對方還價2英鎊，被他拒絕。

由於Banksy一直沒正式說過雕像出自其手，因此法律上雕像屬林克所有，惟雕像在2007年被人偷走，直至2014年林克找回雕像，翌年12月將它加上一個坐廁，改名為「臭臭客」（The Stinker），並置回沙夫茨伯里大街原址展出，雕像後來曾再次失蹤但被尋回，至近日林克委託拍賣行拍賣。