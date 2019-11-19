應付長征遙遠星球任務　ESA研讓太空人人工休眠

未來執行遠征火星的任務，要在太空艙預備大量糧水物資，歐洲太空總署（ESA）為解決這個難題，正研究讓太空人進入人工休眠狀態的技術。為配合有關技術，太空人使用的器材，以至乘坐的太空艙都需特別設計。ESA周一（18日）公布，正與德國兩間大學合作，研究較現時體積為小的太空艙。

ESA的並行設計工具團隊主管比斯布魯克（Robin Biesbroek）表示，他們與慕尼黑的路德維希─馬克西米利安大學和法蘭克福的歌德大學合作，研究如何能最有效使太空人團隊進入休眠狀態，包括在緊急情況下該如何做、如何處理人身安全，以及休眠對團隊有甚麼心理影響等。

比斯布魯克表示，他們從物流、防止輻射、功耗和整體任務等方向，重新調整太空船的結構，讓太空人在小型獨立吊艙中休眠，當他們醒來時，小型吊艙可兼作客艙，這樣可減少乘員艙數目和負載消耗品數量，令太空船的重量減少三分之一。

ESA科學太空環境研究小組主管吳安（Jennifer Ngo Ahn）則指，讓太空人長時間人工休眠並非天方夜譚，現時已應用於為嚴重創傷病人做手術上，他們亦已在動物身上實踐，稍後會在人類身上試驗。她說：「假如能令太空人的基本新陳代謝減慢75%，將對長期遠途征空帶來更大效益。」