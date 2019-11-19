美韓混血兒涉虛報履歷　辭任美國務院高官

美國國務院衝突與穩定行動局副助理局長張米娜（Mina Chang，音譯），早前被指涉嫌虛報學歷及工作經驗。她周一（18日）宣布辭職，並指國務院正面臨史上最嚴重的道德危機，批評其上司沒有維護她。她表示：「現時辭職是我惟一一個可接受的道德及倫理選擇。」

全國廣播公司（NBC）上周報道，指張米娜在履歷上虛報學歷及誇大其慈善工作，更稱她偽造印有其照片的《時代雜誌》封面。現年35歲的張米娜是美韓混血兒，她被指曾報稱自己於哈佛大學商學院畢業。然而，哈佛稱她只於2016年在該校完成了一個為期7周的課程。她又曾自稱是美國陸軍戰爭學院的課程畢業生，但被揭只參加過4天的研討會。張米娜亦指自己曾在民主及共和黨的全國大會上演講，卻被揭只在全國大會舉行的時段內，於同一城市舉行的活動上發言。她兩度被提名出任美國國際開發署的職位，但當參議院要求她提供更多有關履歷的資料時，她撤回申請。

對於涉嫌偽造《時代雜誌》封面一事，張米娜解釋指，照片由一名朋友拜託藝術家為她拍攝，一名粉絲就用了應用程式，將該照片製成《時代雜誌》封面，作品因此在網上流傳。張米娜指責，在她被不公平地誹謗時，上司沒有維護她，令她暴露於一個無止境地追求八掛及醜聞的媒體中。她更稱，國務院不讓她回應傳媒對她的指控。張米娜表示，在國務院道德破產的領導結構下，同事的士氣已面臨危機。