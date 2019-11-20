孕婦遛狗遭惡狗群咬死　兇手疑為狩獵犬

法國調查人員周二（19日）公布，一名已有6個月身孕的少婦日前到樹林遛狗時，慘遭狗群咬死，她當時遇上一群正在進行狩獵活動的獵犬，事件懷疑與牠們有關。警方現將案件列為過失殺人進行調查。

事發在上周六（16日）下午，29歲的皮拉斯基（Elisa Pilaski）如常帶愛犬到維萊科特雷的一個樹林散步，卻不幸遇害。出事前，她曾經打電話給丈夫，稱很擔心一群「危險的狗」會襲擊她。她丈夫在45分鐘後趕到森林，只找到妻子被咬得血肉模糊的屍體。

根據驗屍報告，皮拉斯基是在被多隻狗咬傷上下肢和頭部後，失血而死，還有一些傷痕是在她死後才被噬咬。

當地報章稱，皮拉斯基遇害時正有一群獵狗正在獵鹿；檢察官表示，當局已對93隻狗進行DNA測試，當中包括一些獵犬和5隻皮拉斯基所飼養的狗，以確定牠們誰是咬死皮拉斯基的兇手。

警方現將案件列為過失殺人進行調查，然而警方亦稱死者有可能是被流浪狗，甚至是自己的寵物狗襲擊致死。

法國現時有約3萬隻獵犬，當地一個狩獵協會發聲明，指未有證據稱皮拉斯基的死與有獵犬有關，又稱獵犬是訓練作狩獵某一種動物，並在任何情況下聽命於主人。

現為一個動物權益基金主席的法國前影星碧姬芭鐸，則致函政府，表示對事件深感震驚，亦要求政府立即暫停授權今季所有的狩獵活動。