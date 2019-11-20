包括賭場等綜合度假區選址最多3處　後年接受申請

日本去年正式通過包括解禁賭場的綜合度假區（IR）建設法，政府周二（19日）公布，擬從2021年1月4日至7月30日接受申請引進綜合度假區。此舉顧及到欲申請的地方政府需要時間準備，最多選址為三處。

關於今次的日程方案，觀光廳正向公眾徵集意見，截至下月18日為止。綜合已公布的認定審查標準後，政府將在明年1月底前，在內閣會議上確定綜合度假區建設的基本方針。希望申請的都道府縣與政令指定都市，將和通過公開徵集選出的企業一起向中央政府提交建設計劃，政府經專家委員會審查後作定斷。

橫濱市、大阪府和大阪市、和歌山縣、長崎縣4地已表態，有意引進綜合度假區。政府進行的意向調查中，北海道、東京都、千葉市和名古屋市4地亦表示「計劃申請或正在研究中」。觀光廳徵詢這些地方政府的意見，設定了上述接受申請的日期。觀光廳負責人表示，其他地方政府仍可申請。

當局同日公布了規定計劃中應寫入事項的國土交通省令案，除了賭場規模、國際會議場的容納人數、賭博上癮的對策外，還要求寫明酒店客房中套房佔比等詳細內容。