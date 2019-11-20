美：制裁無阻伊朗　導彈規模中東之最

波斯灣局勢持續緊張，美國國防部情報局周二（18日）發表報告，指伊朗面對數十年制裁後，仍然成功發展導彈力量，規模更是中東之最。針對伊朗的武器禁運明年到期，美方推測該國很可能向中國及俄羅斯，採購先進戰機及坦克。

國防部情報局在報告寫道：「伊朗擁有全面的導彈發展計劃，雖然面對數十年的反擴散措施，但伊朗導彈部隊的規模及精密度持續發展。」報告解釋，由於伊朗缺乏現代化空軍，因此視導彈為戰略必需品；導彈亦成為該國的長程攻擊能力，阻止區內敵人發動襲擊，包括美國駐中東部隊、以色列及沙特阿拉伯。

雖然以色列是軍事強國，但報告評估區內各國實力後，認為伊朗擁有中東規模最大的導彈部隊；伊朗亦研發射程可達2000公里的導彈，覆蓋以色列及沙特。

報告又指伊朗增加使用無人機，監視波斯灣地區的美軍及商船，並作為空襲的平台。此外，伊朗正改善網絡戰的能力，對美國等目標發動攻擊及收集情報。

聯合國安理會針對伊朗的武器禁運明年10月到期，美國一名高級情報官員周二表示禁令解除後，伊朗很可能從中俄兩國購入新型戰機及坦克。該國現時的坦克及戰機均是舊款的俄製及美製裝備，並因國際社會的制裁而缺乏零件補給。