大選首場電視辯論　約翰遜郝爾彬針鋒對相

約翰遜（左）與郝爾彬（右）在主持人的提議下握手。（美聯社圖片）

英國下月12日舉行大選，首相約翰遜周二（19日）與在野工黨黨魁郝爾彬展開首場電視辯論，就脫歐問題針鋒對相。約翰遜承諾明年1月31日前實現脫歐，郝爾彬則指只有他才能帶領國家走出脫歐困境；民調顯示雙方支持度不相伯仲。

二人出席由獨立電視公司舉辦的電視辯論，約翰遜炮轟郝爾彬令國家分裂及出現僵局，並不斷拖延脫歐進程；他重申當保守黨贏得大選後，帶領國家脫離悲劇和打破困局：「我們肯定1月31日脫歐，因為我們有協議，已經準備就緒。」

郝爾彬指主張談判新脫歐協議，並在半年內舉行二次公投；他反駁約翰遜明年底前與歐盟達成新貿易協議的說法是幻想，稱通常要花數年。約翰遜稱二次公投只會延遲脫歐，更9度問對方在公投主張脫歐抑或留歐；郝爾彬無正面回應。

外界一直認為脫歐爭論「毒害」英國政壇，國內政治及社會氣氛緊張。在主持人追問下，約翰遜與郝爾彬承諾減少使用憤怒言辭，二人更尷尬地握手示好。

即時民調顯示兩人表現平分秋色，51%認為約翰遜表現較佳，郝爾彬則獲49%人認同。保守黨支持度下跌3個百分點至42%，工黨支持度上升2個百分點為30%。

另外，今次辯論只有保守黨及工黨參與，而自由民主黨及蘇格蘭民族黨排除在外。兩黨為此入稟高等法院質疑電視台安排，但法院以編採決定為由駁回。