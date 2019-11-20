修例風波：英駐港總領館前職員稱內地拘留期間受虐

英國駐香港總領事館的29歲香港前僱員鄭文傑，今年8月被指涉嫌嫖妓，遭內地行政拘留15天。已離職的鄭文傑近日受訪，聲稱被拘留期間遭內地秘密警察毆打虐待，以套取有關香港反修例示威人士的情報。英國外交及聯邦事務大臣藍韜文已傳召中國大使抗議。

鄭文傑接受美國《華爾街日報》訪問時稱，在英國駐港總領事館的工作是記錄香港示威情況，並與示威者及領袖聯絡，以便英方跟進局勢。他稱自己私下支持反修例示威運動，曾多次出席和平集會，另有一名內地朋友在示威期間被捕，引起內地當局注意。據悉，該朋友名為陶文（Wen Tao，音譯），是廣州的書商，被捕後數天返回內地。

鄭文傑8月8日前往深圳開會後與家人失聯，中國外交部其後指他涉嫌嫖妓，違反治安管理處罰法，因而遭深圳警方行政拘留。他聲稱自己被拘留時，正為該名內地朋友的家人，帶錢來港支付法律費用，但當日從內地經高鐵西九龍站返港，準備過關時被截停，遭內地當局人員以火車帶返深圳，並交給便衣警察。

鄭稱遭便衣警員質問他、其朋友以至英國在香港示威中的角色，並以更多控罪威脅他承認嫖妓，他最終就範。他指期間曾被剝奪睡眠時間、被迫蹲坐數小時、唱國歌，又把他大字形鎖着、用尖棒戳膝蓋、掌摑及言語侮辱他等。警員又登入鄭的Telegram帳戶，要求他供出示威組織成員身份，又嘗試迫他承認英國出錢及提供物資煽動示威。

返港後鄭文傑向英國駐香港總領事館講述事件，並達成離職協議，數天後離開香港。他表示擔心自己的人身安全，正在他國尋求庇護，稱「我沒法回到正常生活，不能假裝這些事從沒發生」。藍韜文表示已傳召中國大使表達憤怒，表明期待當局調查事件，並追究需要為此負責的人。