波音737NG引擎爆炸需重新設計　MAX系列接新訂單

美國飛機製造商波音公司的737系列飛機去年曾發生引擎爆炸，導致一名乘客喪生。美國全國運輸安全委員會周二（19日）要求波音重新設計737新世代（737NG）機型的引擎風扇整流罩結構。此外，曾發生兩宗空難，導致346人殞命的737 MAX系列客機在阿聯酋杜拜航空展上，收到60客機的新訂單，打破5個月來銷情慘淡的局面。

去年4月，美國西南航空一架從美國紐約市飛往德州達拉斯的波音737客機，左邊引擎爆炸擊碎機窗，令一名乘客半身被扯出窗外而亡。專家亦調查了2016年一架西南航空737-700客機的引擎故障問題，發現兩宗意外都與引擎風扇的葉片脫落或斷裂有關。

專家因此要求波音確認風扇葉片在引擎機匣上的斷裂處，並重新設計風扇整流罩結構。波音回應指，經檢查後，問題已「完全緩和下來」，現時有737新世代機型都可安全地運作。波音亦指正加強設計，將可完全符合安全建議，只要聯邦航空總署批准，新設計就能應用在現有新世代機隊上。

此外，波音周一（18日）宣布，土耳其太陽快運航空在杜拜航空展上再訂購10架波音737 MAX 8飛機；哈薩克的阿斯塔納航空公司亦於周二公布購買30架737 MAX 8飛機；有傳媒報道，有未透露身份的客戶亦在航空展上訂購10架737 MAX 7及10架737 MAX 10。然而，有媒體指，波音737MAX系列可能要待2020年才能復飛，監管部門要檢查客機軟件及機師訓練進度。