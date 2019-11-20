總理辭職讓路　新總統任命胞兄共組看守政府

斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈周三（20日）宣布，將於周四（21日）辭職。他指，此舉是為了讓新任總統戈塔巴雅‧拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）及早成立看守政府。據指，戈塔巴雅‧拉賈帕克薩已任命其哥哥、前總統拉賈帕克薩為新任總理。

維克勒馬辛哈表示，雖然其所屬黨派在國會有主導地位，但接受戈塔巴雅‧拉賈帕克薩的委任，並決定協助他成立新政府。維克勒馬辛哈稱：「我看重民主、尊重民主，並會實踐民主。」根據憲法，維克勒馬辛哈原本可以留任至明年3月，待戈塔巴雅‧拉賈帕克薩有權解散國會時才離任。

據稱，維克勒馬辛哈在本周的總統選舉後，曾希望提早國會選舉。然而，其所屬黨派反對，認為黨派出的總統參選人剛剛落敗，提早大選只會令黨的支持率進一步減低。70歲的戈塔巴雅‧拉賈帕克薩現時可以成立看守政府，在明年3月解散國會、提前大選；或等到明年8月國會任期結束時，才舉行選舉。

有指戈塔巴雅‧拉賈帕克薩已決定讓已任兩屆總統、現年74歲的哥哥，擔任新總理。外媒形容，此舉是為了鞏固權力，以抗衡斯里蘭卡叛軍「泰米爾之虎」勢力。