援助金額遠低於英美？華大使：與事實有出入

非洲南部國家津巴布韋近日公布外國向當地提供的金錢援助數字，中國排名落後於英美，引起爭議。中國駐津巴布韋大使日前發聲明，指「與實際情況有很大的出入」，敦促津巴布韋有關部門編列預算報告時，能針對雙邊財政支持的統計數字進行全面評估，以準確地反映實際情況。

相關數據顯示，中國今年1月至9月僅向津巴布韋提供360萬美元（約2808萬港元）的援助資金，數字遠低於美國的5000萬美元（約3.9億港元）及英國的4100萬美元（約3.1億港元）。惟中方指提供的金援高達1.36億美元（約10.6億港元），其中還不包括對津巴布韋弱勢團體的捐款。

由於津巴布韋無法獲得IMF和世界銀行（World Bank）等國際機構提供的援助資金，中國過去幾年透過中國進出口銀行，協助津巴布韋發展供水與發電等基礎建設計劃，成為這個非洲國家的重要資金援助國。惟津巴布韋曾有未經國會批准便累積外債的紀錄，事件引發批評者質疑，當局是否隱瞞了實情，或只是計算方面發生錯誤。

對於雙方說法存在巨大分歧，津巴布韋財政部發言人馬法恩貝拉（Clive Maphambela）未能立即做出回應。