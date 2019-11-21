逾3成PM2.5微細懸浮粒子來自中國　51%產於本地

南韓環境部的國立環境科學院周三（20日）發表一份由南韓、中國及日本三地專家共同完成的大氣污染物研究報告，發現南韓境內的PM2.5微細懸浮粒子，有32%來自中國，來自本地的，只有51%。國立環境科學院院長張倫碩表示，是次報告為各國合力改善東北亞空氣質量，提供了參考資料。

南韓境內也有2%PM2.5微細懸浮粒子來自日本，北韓、蒙古及東南亞也有該種污染物傳入南韓。而在每年12月至下一年的3月份期間，中國的空氣污染物對南韓的影響更嚴重。今年1月11日至15日期間，南韓只有18至31%空氣污染物來自本土，有69至82%污染物來自國外。據指，中國境內有91%PM2.5微細懸浮粒子來自本地，韓日兩國傳入中國的空氣污染物只佔2%和1%。

不過，根據2000年至2017年的空氣質量監測結果，韓中日三國的硫酸化合物、氮氧化物、可吸入懸浮粒子（PM10）及PM2.5微細懸浮粒子濃度均有遞減的趨勢。去年韓中兩國的年均PM2.5微細懸浮粒子濃度較2015年各減少12%和22%。