朝副外相訪俄制美　促撤敵對政策否則免談

距離北韓訂立的美朝談判時限餘下約一個月，面對美國堅拒讓步，朝方拉攏其他國家制衡華府。副外相崔善姬周三（20日）訪問俄羅斯時表示，美方撤銷敵對政策前，北韓無意恢復談判。

崔善姬當天與俄羅斯外長拉夫羅夫等俄國官員舉行會談，她會後強調美國一日不撤回敵視北韓的政策，雙方都不能重新討論無核化，今年內亦不能恢復談判，至於再舉行「特金會」的可能性亦不大；又稱華府知道應採取甚麼措施回應北韓，「毋須朝方指點」。她又表示：「美方只需取消一切針對北韓的措施並通知我們即可。」

至於朝俄會談成果，崔善姬透露雙方就進一步提升戰略合作夥伴關係交換意見，並就多項問題達成協議；但否認雙方曾討論朝美談判，僅向俄方介紹朝美關係現況。她此行是應邀出席首次朝俄戰略對話，兩國將討論一系列國際、地區及雙邊問題。

崔善姬是北韓領袖金正恩的親信，亦是對美談判主要官員之一。南韓傳媒分析指，在美朝就恢復工作磋商激烈角力之際，崔善姬親自訪俄或意味雙方將重點討論無核化談判，而此行一方面炫耀朝俄走近，同時施壓促美改弦更張。也有分析認為，由於朝美談判死線逼近，北韓正與友國結交亦爭取靠山，應對談判破裂的最壞情況。

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