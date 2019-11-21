修例風波：涉搞集會港人茶記東主　遭新加坡遣返

公開支持香港警方的港人茶餐廳老闆楊官華（外號華記），上月涉嫌在新加坡舉行集會，邀請公眾探討香港當前局勢，遭當地警方扣押護照。新加坡《海峽時報》周三（20日）報道，楊官華已被當地警方嚴厲警告，並遣返回港；除非他獲當地入境部門批准，否則不得再進入新加坡。

報道指，楊官華10月11日在新加坡組織一個長約30分鐘的聚會，與最少10名在當地工作的香港人，分享對香港示威的看法，期間帶領眾人以廣東話高呼「支持香港警察」、「保護香港」等口號。除楊官華外，新加坡警方亦扣押另一名促成集會的當地商人、當地華人組織「九龍會」55歲的陳姓會長（Philip Chan）的護照。

對於有報道指，楊官華與陳姓男子周二（19日）早上曾與中國駐新加坡大使館官員見面。警方聲明提到，中國駐新加坡大使館曾促請新加坡當局釋放楊官華，不再對他採取進一步行動；中國駐新加坡大使館暫未回應。

當被問到為何1990年移民新加坡的陳姓男子前往中國大使館時，新加坡拒絕回應。根據新加坡法例，戶外公眾遊行及集會需先獲警方許可，否則均屬違法，最高可被判罰款1萬元新加坡元（約5.7萬港元）及監禁半年。