北約外長會議商改革　法德爭內部歐洲話事權

北約周三（20日）在比利時舉行外長會議，適逢法國總統馬克龍日前批評北約「腦死」，法德兩國代表在會上各自提出改革方案，試圖爭奪北約內部的歐洲領導權。至於被指令北約分裂的美國，國務卿蓬佩奧質疑改革的形式及時機。

會議在北約位於布魯塞爾的總部舉行，亦是馬克龍「腦死論」後北約首次召開部長級會議。德國外長馬斯形容，北約身為跨大西洋同盟，是歐洲的「人壽保險」，希望這能維持下去，並阻止北約內部出現分裂的趨勢。他提出由專家組成小組，討論如何加強北約在政治層面的思維，「我們要得到專家的意見」。

與此同時，法國外長勒德里昂提出類似的建議，但他指小組應由一批有智慧的高級官員組成，以反映北約的價值觀及目的；小組將就如何改善北約政治層面的決策，以及考慮組織未來的路向，包括與俄羅斯的關係，以及特別是中國崛起、恐怖主義及新軍事科技影響帶來的安全挑戰，並在2021年峰會提交報告。

德國的建議得到大部分成員國支持，秘書長斯托爾滕貝格認為值得商榷，成員國將在下月峰會前再作討論；挪威及匈牙利表態歡迎，但質疑未能解決所有問題。未知是否受「腦死論」影響，斯托爾滕貝格三度拒絕評論法國的建議。一名高級外交官稱：「這關乎法國或德國是歐洲天生領袖，以及北約的去向。」

與此同時，斯托爾滕貝格不點名回應馬克龍的言論，他承認北約在貿易、氣候變化、伊朗核協議、敍利亞東北部局勢等議題上，各成員國均存在分歧，但認為必須化解這些分歧。他表示：「因為最重要是歐洲及美國都是團結一致。」

對改革北約的建議，蓬佩奧認為有極好的理由：「所有機構成立後，應不斷評估自身是否發揮其應有的用途。」不過，他質問是否適當的時機改革，以及改革的方式是否正確；又反擊指美國領導北約的組成，並正恢復堅定的領導力。

另外，斯托爾滕貝格宣布，北約正式視太空為「作戰領域」，擔心敵人對付北約成員國的軍事及民用人造衞星，而組織將尋求改善共享在太空的資產。