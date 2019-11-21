修例風波︰撕毀大學連儂牆挺港海報　華生與韓生打鬥

香港反修例風波不斷，延燒至外國社會。南韓多所大學近日出現了聲援香港示威者的「連儂牆」大字報，引來中國留學生不滿，更與南韓學生爆發肢體衝突。首爾警方周三（20日）表示，已着手調查其中發生在明知大學的衝突案件。南韓外交部表示，學生應在法律許可的範圍內表達意見，又指中韓外交部門隨時就有關問題溝通。

明知大學一名負責人透露，有中國留學生周二（19日）晚撕掉了柱子上寫有「支持香港示威」的大字報，南韓學生上前勸止時，雙方發生打鬥；事後有兩名學生報警求助。此外，首爾大學亦有學生報警，要求警方「尋找破壞校內設置的連儂牆的犯人」。

除上述大學外，首爾世宗大學、高麗大學及漢陽大學亦爆發因為連儂牆而起的中韓學生衝突。南韓《朝鮮日報》報道，有中國留學生向守護連儂牆的南韓學生擲硬幣，稱︰「中國留學生交的學費更多，這是有錢的我們打賞給可憐的南韓人的。」雙方衝突最終以警方插手收場作結，現時校內有警員巡邏。

中國駐南韓大使館早前指，中國留學生對損害中國主權的言行表示憤慨反對，屬情有可原。此外，根據港府周四（21日）公布的統計可見，赴港南韓遊客比示威爆發前大減90%，旅港韓人經營的餐廳生意亦因香港經濟不景氣而受損。