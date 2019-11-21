搗破國內最大型電騙集團　逃亡不成680華人被捕

馬來西亞移民局周四（21日）公布，執法人員在吉隆坡賽城搜捕非法外勞時，意外搗破一個網絡外匯騙徒基地，共逮捕了680名中國公民，規模為馬來西亞史上最大。除落網者，目前尚有150名中國男女在執法行動中逃脫，部分人甚至高處跳下逃亡，警方正協助追捕。

當局指，執法組周三（20日）根據線報，前往賽城一座大廈埋伏並揭發案件。據悉，該詐騙集團在當地活躍超過半年，每月花費36萬令吉（約68.25萬港元）在賽城租下一棟6層樓商業大廈作基地，越洋誘騙同鄉參與投資計劃。部分人負責以電腦為投資者進行交易，部分則通過手機招攬受害人；他們起居生活均處於商廈之中，據報不能隨意外出。

執法人員上門後，大部分為中國人的疑犯即作鳥獸散，部分人未及了解狀況就被同夥拉走、更有人從高處跳下逃走，部分人跌傷或撞傷，過程險象環生。不過，在賽城街頭竄逃的疑犯大多逃不過150名執法人員的圍捕，先後就擒。當局公布，落網疑犯包括603男77女，年齡介於19至35歲之間。

移民局指出，被扣者在錄供時坦承是通過旅遊簽證入境，惟無法出示任何有效文件，不排除他們的護照已被集團幕後成員沒收。移民局也在行動中，充公8230部手機、174部桌面型電腦和787部手提電腦。被扣者將列入黑名單，終身禁止入境馬來西亞。