以史上最大規模斷網遏止示威　開危險先例

伊朗民眾近日因不滿國內燃料加價，發起大規模示威。政府為遏止示威，自上周六（16日）起中斷國內的互聯網連接，導致國民無法接觸網上資訊，連海外伊朗人也不能與國內家人聯絡。有分析指，是次為伊朗史上最大規模的斷網，開了一個危險的先例。

有網絡監察組織指，伊朗的互聯網通訊已跌至正常水平的5%。由於伊朗網絡連接外界的互聯網系統，只依靠國營電信公司及物理與數學研究所兩個出口，因此政府能夠輕易斷網。有指，伊朗民眾仍可透過代理伺服器、衞星網絡及漫遊電話卡來連接互聯網，但未必成功之餘，亦有被政府發現的風險。

據指，是次斷網平均每天為伊朗帶來6000萬美元（約4.6億港元）損失。有指伊朗多年來致力研究內聯網系統，令政府及銀行可在全國斷網時不受影響，國民只被允許瀏覽國內網站。有人認為，這種內聯網的出現，或令伊朗政府日後可發起更長時間或更大規模的斷網。

此外，國際原子能機構（IAEA）周四（21日）指，在一個伊朗一處政府未有申報的地區，發現人為活動產生的鈾粒子，要求伊朗解釋。有傳發現鈾粒子的地區，正是德黑蘭的圖庫札巴德 （Turquzabad）。以往以色列亦曾指伊朗正在該處進行秘密原子活動。消息指，IAEA下周會派出高級技術代表團到伊朗與伊朗官員會面。