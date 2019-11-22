瘋牛症疫情緩和 中日協調或解禁日產牛進口

日本政府相關人士周四（21日）透露，日中兩國政府正在就恢復日本產牛肉對華出口展開最終協調，而日方希望最快明年可以恢復出口。中國在2001年，鑑於日本發生俗稱瘋牛症的牛腦海綿狀病（BSE）疫情，下令禁止進口日產牛肉，若此次解禁將是近20年來首次。

名古屋將周五至周六（22-23日）舉行二十國集團（G20）外長會議，訪日的中國外交部部長王毅與日本外相茂木敏充料將舉行會談，有望就恢復日產牛肉出口達成協議，簽署作為先決條件的《動物衞生檢疫協定》。中日目前正就下周一（25日）舉行外長會談展開協調。

簽署《動物衞生檢疫協定》後，中日兩國將就中方要求的食用肉處理設施衞生條件，以及作為出口牛肉部位等細節進行最後磋商。日方有意早日結束協調，力爭明年恢復出口，但磋商仍需一定時間。

繼跨太平洋夥伴關係協定（TPP）之後，日美貿易協定預計最快將於明年1月生效，進口關稅下降料將令從海外流入日本的便宜牛肉增加；故日本有意恢復對華出口牛肉，改善國內牛肉生產商生計。