歐盟批損害以巴和平　美國重申西岸殖民區不違國際法

美國日前宣布不再認為以色列在西岸的猶太殖民區違反國際法，立場逆轉令以巴局勢再起風雲。面對歐盟等多國勢力的質疑，華府周三（20日）在聯合國會議上再重申其立場，指有關決定不影響美國推動以巴和平進程的決心。

英國駐聯合國代表皮爾斯（Karen Pierce）代表歐盟安全委員會表明︰「所有殖民活動均違反國際法，並侵蝕解決兩國問題及推進和平的願景。」巴勒斯坦駐聯合國特使曼蘇爾（Riyad Mansour）則斥美國的「不合法」決定，是挾持了以巴達致和平穩定的機會。

以色列駐聯合國大使達能（Danny Danon）則反駁，歐盟等回應是「進一步延遲解決衝突」。美國總統特朗普政府宣布以色列殖民區不違國際法的決定，有如對以色列進一步佔領西岸開綠燈，被視為特朗普爭取國內福音派選民支持的措施。

不過，美國此舉勢激起有意在當地建國的巴勒斯坦不滿。而在以巴關係緊張之時，以色列警方周四（21日）在耶路撒冷，將一名巴勒斯坦地方官員從家中帶走扣查。以色列僅指該官員涉及在耶路撒冷禁止的巴勒斯坦活動；而該官員在過去一年已遭以方扣查6次之多。