華府批中巴經濟走廊　拉攏巴基斯坦轉與美企合作

中國近年銳意發展「一帶一路」經濟戰略，其中巴基斯坦為沿線重點國家之一。而同時有意在亞太地區鞏固勢力的美國周四（21日）就此公開批評，指核心項目「中巴經濟走廊」只會單方面對北京有利，而華府能為巴國提供更好發展。

美國主管南亞事務的署理助理國務卿韋爾斯（Alice Wells）明言，中巴經濟走廊並非關乎援助巴國，反而伴隨數以十億美元計的中國債務。她稱︰「即使巴基斯坦失業率日升，中巴經濟走廊仍依賴中國勞工及物資。」又指巴基斯坦的經濟潛力在未來4至6年，將會因為債務而受壓；從而將影響巴國總理伊姆蘭汗的改革計劃。

韋爾斯又指出，如果美巴合作，美國不會以國企入主巴基斯坦，而是以私營美企投資及華府提供援助金，以振興當地經濟。她指，美企如Uber、油企埃克森美孚、百事可樂等均有意投資，而可口可樂已在巴國投資13億美元（約101.4億港元）。韋爾斯力讚︰「世界不只視美企為資金，它們更帶來價值、前景和專業。」

美國並非首次批評中國一帶一路倡議，但點名指明巴基斯坦面對的風險則較罕見。巴基斯坦素為美國盟友，但近年因為與回教武裝分子的聯繫而導致對美關係轉冷。與此同時，北京則承諾助巴國發展經營瓜德爾港（Gwadar port），藉此打開連接中東油產豐碩地區的大門。