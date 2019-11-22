新聞背後：內塔尼亞胡掌權13年　對巴人採強硬姿態

執政逾13年的以色列總理內塔尼亞胡，為該國任期最長的領導人，他上世紀80年代起從政，於1996年領導利庫德集團躋身成總理。鷹派作風的他對巴勒斯坦採取強硬態度、與伊朗有聯繫的鄰國關係緊張。不過，他與美國總統特朗普關係密切，兩國關係比起以前回暖。

內塔尼亞胡在1949年在特拉維夫出生，是唯一一位建國後出生的總理。他14歲後在美國讀書，直至完成大學課程後才返回祖國。他先後出任駐美大使、駐聯合國大使，於1988年進入國會，短短8年後登上總理寶座。內塔尼亞胡1999年選舉大敗，在10年後的大選捲土重來並掌權至今。

在外交層面，他對巴勒斯坦採取強硬態度，包括以殖民區政策擴張以色列領土、吞併東耶路撒冷和戈蘭高地。為拉攏猶太裔選民支持，他在新一輪大選揚言吞併西岸所有殖民區。另外，他反對與伊朗和解，採取措施對抗伊朗的威脅，包括先後對敍利亞、黎巴嫩、伊拉克與伊朗有關軍事目標發動攻擊。

另外，以色列是美國在中東的重要盟友，每年收取對方巨額軍費和武器。不過，巴勒斯坦對巴人的態度惹來前總統奧巴馬不滿，惟當特朗普上任，單方面承認耶路撒冷為以色列首都、承認以色列對戈蘭高地的主權，美以關係再度好轉。