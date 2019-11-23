金融女強人開創先河　成國內最高收入CEO

澳洲日前公布國內行政總裁（CEO）收入排名，金融巨企麥夸里集團的CEO維克拉瑪娜婭凱（Shemara Wikramanayake）位居榜首，成為首名登上該排名第一位的女性。而去年排首位的澳洲航空（Qantas）CEO喬伊斯（Alan Joyce）則跌出頭十，位列18。

《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）公布CEO收入調查，57歲的維克拉瑪娜婭凱排行第一。她去年甫成為麥夸理集團首名女性CEO及常務董事，過去年收入達1800萬澳元（約9562萬港元）。她今年亦因為致力為氣候問題付出，獲美國《財富》（Fortune）雜誌選為2019年全球最有權勢的商界女強人之一。

去年排名首位的澳洲航空CEO喬伊斯年薪為660萬澳元（約3500萬港元），跌至18位。其他打入頭50名的女性包括澳洲可口可樂公司（Coca-Cola Amatil）CEO沃特金斯（Alison Watkins）、房地產及投資集團米爾瓦（Mirvac Group）的赫維茨（Susan Lloyd-Hurwitz）等。