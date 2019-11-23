教宗方濟各啟程訪日4天　將訪廣島長崎原爆地

正在訪問亞洲的天主教教宗方濟各，周六（23日）由泰國轉往日本訪問4天，預料傍晚6時抵達東京羽田機場。他將先行造訪曾遭原子彈重創的廣島和長崎，呼籲各界採取行動禁用核武，之後再與日皇德仁及首相安倍晉三會晤。

教宗方濟各於周六早上在曼谷機場，乘搭專機啟程前往日本。今次是自已故教宗若望保祿二世於1981年訪日以來，事隔38年再有天主教教宗訪日；亦是82歲的方濟各自2013年就任以來，首度訪問日本，展開4日3夜的行程。

教宗下周日將乘飛機到訪長崎平和公園，除了為犧牲者默哀，亦會發表關注核武問題的和平訊息。他之後再轉到廣島平和紀念公園，舉行和平集會，當晚回到東京。教宗下周一與日皇及安倍晉三會晤，探望311大地震的生還者，並在東京巨蛋舉行大型彌撒；至下周二結束訪問離開日本。

當局派出逾萬警力，在教宗訪問地沿途部署戒備。教宗離開梵蒂岡前曾向日本人民發表錄像訊息，稱：「我與你們一起，祈求核武的毀滅性力量，不會重現在人類歷史。」在日本約1.26億人口中，只有約44萬天主教徒。