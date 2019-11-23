王毅：個別國家不應為一己私利　阻撓多邊機制運行

中國國務委員兼外交部長王毅周六（23日）在日本名古屋市出席二十國集團（G20）外長會，他提到目前全球經濟減弱，下行風險增大；惟單邊主義、保護主義不斷崛起，世界充滿不穩定性，呼籲個別國家不應因一己私利而阻撓多邊機制正常運行。

王毅表示，二十國集團作為國際經濟合作主要論壇，應帶頭弘揚多邊主義，為經濟發展等問題提出可行的解決方案。他強調多邊主義是解決全球問題的「總開關」，可維護、促進世界和平及共同發展，實現捍衞公平正義、推動互利共贏，以及國際法和公認的國際關係基本準則為基礎。

王毅續指，二十國集團要堅持開放融合，促進貿易投資自由化便利化；要維護以規則為基礎的多邊貿易體制，對世貿組織進行必要改革，並且打造開放、公平、非歧視的競爭環境，支持發展中國家繼續享有「特殊和差別待遇」。

王毅又讚揚二十國集團為落實《巴黎協定》提供政治推動力，中方願與各方共同推動《聯合國氣候變化框架公約》第25次締約方會議取得積極成果，為明年《生物多樣性公約》大會作出準備。中方另支持集團將非洲議題置於長期優先位置，幫助當地解決發展瓶頸及民生問題，更好實現非洲自主可持續發展。

王毅又指國際金融體系當前未能反映新興市場和發展中國家在世界經濟中的代表性和發言權，又批評國際貨幣基金組織（IMF）日前的第15輪份額總檢查無果而終，希望第16輪份額總檢查盡快啟動並取得實質進展。

另就中國目前發展，王毅表示，可持續發展是破解全球性問題的「金鑰匙」，而消除貧困是實現可持續發展的首要目標。中國在過去40年成功實現8.5億人脫貧，對全球減貧貢獻率超過70%；另將於來年消除絕對貧困。

另外，王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，期間雙方就朝鮮半島局勢等共同關心的國際地區問題深入交換意見。