維京人千年套疊船葬出土　兩死者相距百載關係成謎

古代北歐維京人有船葬墓的傳統，考古學家近日在挪威中部一個農村，發現一座維京人船葬墓穴，由於裏面以大船套小船方式葬了一男一女，葬法奇特，加上兩名死者的生存年代竟然相距一個世紀，令學者大感困惑。

這罕見古墓上月於一個高速公路地盤內發現，墓內的2名男女，分別放在兩艘疊放一起的船內。男死者藏身於其中一艘長約10米的木船內，帶着劍、盾和矛，估計他於公元8世紀下葬。而比他「年輕」百載的女死者，則安放在前者的木船內另一艘約8米長全新木船中，身穿精美衣裙，戴有由戰利品愛爾蘭馬具改裝成的首飾，墓內並有一批食物和一個牛頭。

參與發掘的挪威科技大學博物館考古學家紹瓦熱（Raymond Sauvage）表示，這種大船套小船的葬法屬首見，又指由於中世紀有法律規定，一個家族需證明連續至少5代居於同一土地才算擁有業權，加上維京人家庭觀念很重，因此相信這葬法是標誌死者家族對該農村一帶土地的業權。

由於古墓距今已有千多年，兩艘船的木材均已腐朽，死者遺體也殘缺不全。學者希望透過分析其中保存得較好的女死者頭骨，以同位素和DNA還原她的外貌、血緣和她在世時的生活習慣等資料。