彭斯突訪探視美軍　安撫庫族牽制伊朗

美國與伊朗關係緊張之際，美國副總統彭斯周六（23日）突然飛抵伊朗鄰國伊拉克，視察駐當地美軍，向庫爾德自治區盟友派定心丸，甚具牽制意味。此行為彭斯首次造訪伊拉克，亦是繼美國總統特朗普近一年前訪當地以來的首次。

彭斯是次行程因安全考慮未有預先公布，有官員確認他已抵達伊拉克西部安巴爾省的阿薩德空軍基地。他周六與伊拉克庫爾德自治區總理巴爾扎尼（Nechirvan Barzani）見面，表示代表特朗普重申，美國與地區的庫爾德族人民建立的牢固關係。

彭斯又強調，支持自由、自主、獨立的伊拉克，被視為暗地警告伊朗勿干預伊拉克。他與伊拉克總理馬赫迪通電，談及有伊拉克國內反政府示威，彭斯指，馬赫迪重申會會避免武力和鎮壓，並承諾會保護及尊重和平示威者，因是伊拉克民主進程的一部分。首都巴格達周六新一波衝突中，再有一人遭射殺、數十人受傷。

另外，彭斯與妻子卡倫（Karen）到訪阿薩德空軍基地，為駐守當地的700名士兵預備傳統感恩節大餐。有官員透露，因與示威有關的安全考慮，彭斯將不會前往首都巴格達與馬赫迪會面。