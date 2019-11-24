布干維爾自治區舉行獨立公投　有望成新國家

巴布亞新畿內亞的布干維爾自治區周六（23日）展開持續2周的獨立公投，決定是否脫離巴布亞新畿內亞獨立成為新國家，或留下享受更大自治權。投票結果將於下月15日公布，分析預料較多人支持完成獨立，但因欠缺可靠民調，結果有可能反轉。

當地20.7萬名合資格選民可到21個票站投票。主要城市布卡（Buka）早上有逾1000人排隊投票，街上有人揮動支持獨立旗幟，亦有人奏樂歌唱，場面歡樂。若公投決定獨立，巴國政府和自治政府將磋商協議，並交由國會表決。

中央政府雖擔心布干維爾成功獨立會引發獨立潮，但駁回公投結果或再燃內戰。自治政府席莫米斯（John Momis）提醒民眾，獨立之路遙遠，或需在5年後實現。巴國政府亦有派出布干維爾事務部長泰穆（Puka Temu）與莫米斯一同投票，展現願意合作的意願。

布干維爾叛軍與巴布亞安全部隊在上世紀90年代爆發內戰，造成逾2萬人死亡，至2001年達成和平協議，令布干維爾得到自治區地位。分析指，獨立或立即令布干維爾成為中國、美國與澳洲爭奪南太平洋影響力的新前線。