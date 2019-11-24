普京從政之路曾遇阻滯　20年前險被總理辭退

俄羅斯總統普京從政多年，當年從聯邦安全局局長變成副總理，再成為總理及看守總統，最終登上如今的總統寶座。然而，他的政治生涯並非一帆風順。前高官尤馬舍夫（Valentin Yumashev）周五（22日）受訪時指，普京於約20年前曾經兩次險被時任總理普里馬科夫（Yevgeny Primakov）解僱。

普京於1998年9月至1999年5月期間，曾掌管聯邦安全局。尤馬舍夫表示，當時普里馬科夫曾經兩次要求辭退普京，但時任總統葉利欽（Boris Yeltsin）不批准。尤馬舍夫指，很少人知道這件事。他補充，普里馬科夫那時被視為葉利欽的接班人，而他也已報名參加2000年總統選舉，成為普京的對手。

不過，尤馬舍夫透露，葉利欽認為普里馬科夫太過獨裁及古板，不適合當國家的新領導人。1998年秋天，普京曾致電尤馬舍夫，指自己被普里馬科夫要求去監視反對派亞博盧黨的領袖，並稱若總統也要求他去監視政敵，他就會辭職。尤馬舍夫向他保證，稱總統也不認同這種行動。令人意外的是，普里馬科夫最終退出總統選舉，更成為了普京的盟友兼顧問。