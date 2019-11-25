ASIO：嚴肅調查中方擬安插國會間諜

趙波在墨爾本的汽車旅館被人發現身亡。（互聯網）

澳洲安全情報組織（ASIO）周日（24日）指正調查懷疑中國試圖安插「間諜」在國會的指控，表示嚴肅看待事件。中國駐澳洲大使館暫未回應，事件勢令兩國關係緊張。

澳洲傳媒周日報道，中國間諜情報圈涉嫌向32歲自由黨黨員、汽車經銷商人趙波（Bo Zhao，音譯）提供100萬澳元（約532萬港元）資金，要求他競逐一個國會議席。ASIO其後回應指，此前已得悉事件，現正積極調查，揚言會致力保護澳洲的民主及主權。

報道指趙波去年向ASIO舉報，接觸他的是墨爾本華裔商人陳俊成（Chen Chunsheng，音譯）。陳否認參與情報工作或認識趙波，惟消息人士指情報部門肯定兩人有接觸。至今年3月，趙波在墨爾本一間汽車旅館被人發現身亡，法醫無法得出其死因的結論。

總理莫里森周一（25日）表示，報道的指控內容令人感到非常不安，但呼籲外界不要太早作出結論，又強調相關部門正調查事件。

根據自由黨的資料，趙波自2015年成為墨爾本選區奇瑟姆的黨員，該區議席最終由被指與中國政府關係密切的港人移民廖嬋娥奪得。