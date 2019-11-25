華裔家庭周末檢垃圾為樂　加入護河義工拯救地球

周末親子家庭活動各適其適，澳洲墨爾本一名從事IT業的男子，有見住家附近一條著名河流經常布滿垃圾，於是逢周末不是與妻子及一對子女逛街飲茶，而是一起划着獨木舟，與義工一同清理河道沿岸的垃圾，實實在在地拯救地球，且自得其樂。

黃伊恩（Ian Wong，音譯）一家投身義務環保工作始於2016年，當時只有3歲的兒子亞力山大剛好在雅拉河（Yarra River）附近的幼稚園上學。黃伊恩看到河中的垃圾，就開始思索如何令它清潔一點，遂在妻子支持下加入環保義務團體「雅拉河守護者協會」成為董事會成員，一家亦從此展開周末划獨木舟檢垃圾的生活。

亞力山大和姐姐阿梅尼亞對這項義務工作興致勃勃，還會一邊做一邊為檢到的小熊布偶、汽水罐、乒乓球和塑膠瓶等編造背後的故事。母親吉蓮認為，孩子做環保義工遠比躲在家中打機有意思得多，她說：「讓他們自己動手做點實事，除可即時看到成果，還可令他們在朋友間有更多話題。」

協會的周末河道清理活動每次都有上百名義工參加，平均清理出多達七十七公斤雜物，包括一些令人意想不到的東西，例如瓷座廁、椅框、70輛被丟棄的共享單車，甚至是一副真人大小的假骸骨。