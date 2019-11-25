貨櫃車藏屍案：司機認罪　死者遺體將運回越南　

英國冷凍貨櫃車藏屍案，共有39名越南籍偷渡客死亡。涉事25歲貨櫃車司機羅賓遜（Mo Robinson）被捕，並被控以39項誤殺、串謀販賣人口、串謀協助非法移民及洗黑錢等罪名，他周一（25日）承認串謀協助非法移民及取得犯罪財產。越南外交部同日表示，已辦妥手續將把遺體分批運回該國。

羅賓遜周一在拘留所透過視像通話認罪。他承認在去年5月1日至今年10月24日期間，串謀協助他人非法移民，同時取得屬於犯罪財產的金錢。而有關誤殺及串謀販賣人口等罪名，則未進入抗辯程序。他將繼續還押候審，下月13日再聆訊。早前有人聲稱，羅賓遜於事發時將貨櫃運至工業區，並在打開貨櫃拿取文件時才發現屍體，其後更暈倒。

越南外交部副部長裴青山稱，在得到英國法官批准後，遺體就會以空運的方式運回國。裴青山指，大多數遇難者家屬均希望領回親人遺體，只有少數人同意先將遺體火化，再把骨灰運回國。

越南政府早前表示，政府會預支遺體的運送費用，但家屬日後需要還款。據指，遺體的運送費用為2208英鎊（約2.2萬港元），而骨灰的運送費用為1370英鎊（約1.4萬港元）。死者分別來自海防市、海陽省、義安省、河靜省、廣平省及順化巿。