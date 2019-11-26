專家分析王立強變節　或沒法知悉所有真相

自稱是中國大陸政府間諜的男子王立強，到澳洲尋求庇護，並向媒體披露北京對台港等地的滲透工作。澳洲有國防專家周一（25日）撰文，闡述自己參與王立強變節案的經過，並指案情雜亂棘手，世人可能永遠沒法知悉所有真相。

澳洲戰略政策研究所國際網絡政策中心分析師周安瀾（Alex Joske）在《時代報》撰文，指上月初接到有大陸間諜決定投誠澳洲的相關電話，花了數周與澳洲第9頻道節目「60分鐘」、《悉尼晨驅報》及《時代報》合作，協助驗證及分析王立強的說法，並與他見面。

周安瀾形容，看到王立強中文寫的12頁自白及求助信後十分震驚，當中提到大陸致力操縱台灣選舉、滲透香港學生組織、綁架異見人士，並點名多個相關機構及人物。周曾懷疑一個沒有軍方或政府背景的26歲男子，如何能接近解放軍在香港的情報網絡核心；又指王立強這種橫跨數個地區的案件，難以核實每一個說法。

周安瀾指，王立強主張為香港上市公司中國創新及中國趨勢董事會主席向心效力，指對方位居軍事情報網絡核心，1997年香港回歸前獲中國國防科學技術工業委員會（COSTIND）派到香港。COSTIND負責情報工作，而向心首批公司名稱與COSTIND軍品輸出機構相似。

向心畢業於COSTIND屬下的大學，其妻亦曾效力COSTIND的情報研究所，周安瀾認為這些都反映向心與軍方公司的聯繫，而澳洲、台灣、英國及美國當局遲早能驗證王立強的說法。周認為中方提出的否認說法及證據，令人更覺得王立強所說屬實，但有待政府查證。