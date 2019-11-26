安德魯盼脫淫媒案污名　前妻女兒曾勸勿受訪

英國安德魯王子捲入「元首級淫媒」、美國已故富商愛潑斯坦的性醜聞風波，日前接受專訪並引發公關災難，被迫卸下皇室職務。消息指，安德魯前妻莎拉及女兒比阿特麗斯公主曾勸他不要受訪，惟不敵安德魯私人秘書瑟斯克（Amanda Thirsk）的支持令專訪出街。

英國《每日郵報》周一（25日）引述友人消息報道，莎拉和比阿特麗斯均反對英國廣播公司（BBC）的專訪，後者出席過與BBC的會面，但友人堅稱比阿特麗斯沒有參與決策過程。有指瑟斯克鼓勵安德魯受訪，以達洗脫污名的效果；瑟斯克上周已在災難性的專訪後離任。

報道指，王儲查理斯曾致電英女王伊利沙伯二世，促請卸下安德魯的公職；查理斯和威廉王子清晰表明反對安德魯未來重拾公職。民調則顯示，60%民眾相信安德魯的專訪損害皇室聲譽。比阿特麗斯與未婚夫周一探訪安德魯，兩人面臨婚禮受阻，但離開時帶着笑容。

另外，英國名媛吉絲納被指為當時男友愛潑斯坦擔任助手，協助引薦少女供淫辱；有傳她正考慮向傳媒及聯邦調查局交代案件。吉絲納被指在本年6月6日與安德魯會面，商討如何應對愛潑斯坦的案件，兩日後被攝得在日內瓦一個上流活動露面。