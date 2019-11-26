伊朗襲沙特油廠內幕　哈梅內伊禁傷及美國人

沙特軍方展示伊朗無人機及導彈的殘骸。（美聯社圖片）

沙特阿拉伯石油設施今年9月遇襲，消息指伊朗在事發前4個月已決定動手，報復美國退出核協議及恢復制裁。最高精神領袖哈梅內伊批准行動，但他下令不得攻擊平民或美國人；伊朗最終選擇攻擊沙特，避免與美國直接衝突，不用招致對方強硬回應。

英國傳媒周一（25日）引述知情人士報道，與會者包括伊朗革命衞隊高層、負責研發導彈及執行秘密行動的軍方官員，他們討論如何懲罰特朗普政府退出核協議及恢復對伊朗的制裁。一名高級指揮官在會上表示：「這是時候拔出我們的利劍，好好教訓他們。」據悉，與會強硬派人士主張攻擊重要目標，包括美國在中東地區的軍事基地。

知情人士指，哈梅內伊批准採取軍事行動，但條件是要避免傷及平民和美國人，最終伊朗選擇對沙特的石油設施下手。報道指其他考慮的攻擊目標包括沙特港口、機場，以及美軍基地，但因擔心美方會猛烈報復及刺激以色列、觸發地區戰爭而被否決。

至於為何攻擊沙特石油設施，據悉伊朗認為這能登上國際新聞頭條，以及重創沙特經濟，同時仍能向美方發出強烈信息。伊朗從西南部一個基地派出18架無人機及發射3枚巡航導彈，並「繞路」經伊拉克及科威特飛抵目標上方，整個施襲過程大約17分鐘。