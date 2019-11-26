60萬歐元投希魔遺物　富商贈猶太慈善基金

原屬於希特拉的扁禮帽，帽內仍可見他的姓名縮寫AH。（美聯社圖片）

旅居瑞士的黎巴嫩裔富商夏帝拉（Abdallah Chatila），周一（25日）把一批屬於二戰時代納粹德國元首希特拉的衣飾遺物，贈予以色列一個猶太慈善基金永久保存。這批文物包括一頂希特拉曾佩戴的禮帽、其情婦伊娃的衣帽和手袋，以及寫有希特拉名字的門牌，還有相片、勳章和單車等，總值60萬歐元（逾517萬港元）。

在日內瓦經營鑽石及地產生意的夏帝拉，上周三（20日）在德國慕尼黑一個拍賣會上，不惜代價把這批有特殊背景的文物全數買下。據稱光是希魔禮帽的售價已是5萬歐元（約43萬港元）。夏帝拉原來打算將這批東西銷毀，但後來覺得把它們交給猶太人組織保管更加適合。夏帝拉表示，他買下這批文物，只為防止它們落入新納粹分子手中成為宣傳工具。

歐洲猶太人協會負責人兼猶太教拉比馬戈林向夏帝拉致敬，並說這是「在冷酷世界中一種真正的善意，是慷慨和團結的行動」。馬戈林補充，夏帝拉已應邀在明年1月，與100名歐洲國會議員一同訪問奧斯威辛集中營遺址，並在當地接受協會致意。