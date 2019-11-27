中資企業控制電網　報告憂北京可遙距斷電

美媒周二（26日）披露菲律賓政府內部報告，指中國國家電網企業擁有菲律賓國家電網公司（NGCP）四成股份，憂慮中國有能力遙距截斷供電；監控供電系統亦依靠中國科技巨企華為的技術，警告中國全權控制菲律賓電網，威脅國家安全。

菲律賓參議院上周審議能源預算，有參議員警告有霸權野心的中國，只要「按一下掣」就可以遙距關閉菲律賓電網；國家輸電公司（TransCo）主席亦承認，中國有可能遙距關閉菲國的輸電網絡。

美國有線電視新聞網絡（CNN）取得菲律賓政府向參議院提交的內部報告，指出電網所依賴的技術愈來愈多轉用華為的產品，形容技術屬「完全專有」，並只能由中國的工程師所控制，其中用於監控變電站、變壓器等設施的管理系統亦完全依賴華為技術，更沒有當地的工程師曾接受培訓或獲得操作該系統的認證。

報道又指，電網其他系統大多亦由中國企業提供，包括海底電纜及主要控制工具等，中國的工程師可透過互聯網遙距操作，形容「關鍵的系統操作都受外國人控制。報告敦促議員將關鍵電力系統的控制權和監督權，交還予菲律賓政府。