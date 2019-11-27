數十年最強地震增至22死　總理宣布今全國哀悼

阿爾巴尼亞第二大城市都拉斯周二（26日）發生黎克特制6.4級地震，屬數十年來最強，死者增至22人，逾600名傷者接受急救治療。政府派出逾2000名軍警出動救援，並展開徹夜搜索，逾40名生還者從瓦礫堆中獲救出。由於接連發生餘震，大批居民晚上到足球體育館暫避。總理拉瑪到首都醫院探望傷者，宣布周三（27日）為全國哀悼日。

海岸城市都拉斯及村莊圖曼受災情況嚴重，不少人被困在倒塌的建築物內。圖曼的村民在災區連連呼叫親友名字，每當搜救員成功救出生還者，人群便會爆發短暫歡呼聲。居民科拉庫里（Dulejman Kolaveri）表示，他十分擔心住在頂樓的70歲母親和6歲姪女，她們被困在5層高的大廈內。他稱：「我不知道她們是生是死，很擔心她們的命運……」在北部小鎮庫爾賓，有司機因道路被震裂，發生交通事故身亡。

意大利、希臘和羅馬尼亞均派出支援隊到當地救災，拉瑪在醫院表示：「我們失去了人命，但亦拯救了很多性命。」主震發生後，當地接連發生多次餘震，其中一次達到5.3級。巴爾幹半島多地有震感，包括遠至700公里以外的塞爾維亞北部城市。