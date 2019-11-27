國防部向美展示「先鋒」超音速滑翔導彈

俄美《新削減戰略武器條約》（New START）將於2021年到期，兩國核武競賽危機日增。俄羅斯國防部周二（26日）發聲明指，為維持條約可行性及有效性，俄方周日至周二（24至26日）期間，向美方調查團隊展示了「先鋒」（Avangard）超音速滑翔導彈。

俄美2010年簽署《新削減戰略武器條約》，2011年起生效，為期10年；它規定兩國部署核彈頭數量不超過1550枚。俄羅斯國防部表示根據該條約，美國觀察小組在俄國領土視察下月達基本操作能力的先鋒導彈系統。

對於俄羅斯是否同意將先鋒納入條約，俄國政府年初曾去信國會議員，表明其飛行軌迹與條約涵蓋的戰略進攻性武器無關。俄國其後澄清，先鋒配備洲際彈道導彈的助推器，將受到條約制約，相信會順利地納入其中。

據報，先鋒可以20倍音速飛行，不會按彈道軌迹飛向目標，而是在離地數十公里的大氣層以高超音速飛行，期間更可改變飛行方向，避開途中的導彈防禦網。俄軍宣稱它的飛行高度，低於反導系統最低攔截高度，即使短程防空導彈亦難以攔截。

美國國務院資料顯示，截至本年9月為止，俄羅斯擁有513枚已部署的洲際或潛射彈道導彈等，1426枚已部署的彈頭與757個已部署及未部署的發射器，數量低於條約限制，意味俄國可投入一定數量的先鋒超音速滑翔導彈，而不需撤回其他武器系統。