小布殊前顧問出新書　揭特朗普估美朝開戰死1億人

曾在美國前總統小布殊時期擔任顧問的知名作家威德(Doug Wead),周二(26日)出版新書《特朗普白宮內幕:總統生涯的真實故事》(Inside Trump's White House: The Real Story of His Presidency,暫譯)。書中披露,總統特朗普曾稱若現在繼續由前總統奧巴馬執政,或已與北韓開戰,可能導致最多1億人喪生。

威德將與特朗普會面的內容輯錄成書,當中提到對方今年1月曾估計,3000萬至1億人會在美朝開戰期間被殺。特朗普對專家預計死亡數字只在10萬至20萬人感到難以置信,原因是這個數字只不過相當於南韓一條村莊的人口,又稱首爾有3000萬人口。但事實上,首爾只有約1000萬人口。

此外,威德指特朗普曾向他展示北韓領袖金正恩的信件。金正恩在信中表明,希望正式宣布韓戰結束。兩韓1953年只簽署停戰協議,並非正式和平協議,理論上韓戰未結束,雙方仍處於戰爭狀態。

對於美國在新加坡峰會後取消美韓軍演,被指讓步太多,威德在書中提到,特朗普曾稱美國所做的一切沒有一項是不能逆轉,而且取消軍演可省下數百萬美元,只要願意任何時間也可以重啟,而且對北韓制裁仍在實施。當提到美國盟友時,威德聽到特朗普抱怨,指對美國最惡劣的國家正是盟友,更稱:「我們付出很多,甚麼也得不到。」

即上「半島局勢」專頁