北韓軍事動作不斷　韓軍開火警告誤闖水域朝商船

半島局勢緊張之際，南韓周三（27日）指一艘北韓商船闖入其西方水域，韓方開火示警。南韓軍方其後指，相信北韓商船是因為惡劣天氣及引擎故障而越界。今次是南韓總統文在寅上台後，第二次對朝方船隻進行示警射擊。另外，南韓政府消息同日稍早指，北韓軍艦近期頻繁出現於金剛山港口，分析估計北韓或有意在當地建設軍事基地。

北韓領袖金正恩早前下令拆除兩韓合作發展的金剛山旅遊區設施，南韓仍在尋求協商。當地原定用作停靠南韓遊船的金剛山長箭港（北韓稱高城港），原為北韓海域最南端的海軍基地，部署軍艦和潛艇，備有供油設施，具戰略價值。

南韓消息指，北韓在長箭港碼頭新建了設施和建築；在金剛山旅遊停擺後，原本部署元山等地的軍艦亦多次在長箭港出現。衞星另於2017年發現，有3艘氣墊艇停靠在港口。

早於金剛山旅遊項目啟動的1990年底，港口獲開放，北韓將海軍基地遷至長箭港以北，軍艦被分散部署至其他軍港。若北韓將長箭港重新用作軍事基地，將直接影響金剛山旅遊項目的重啟；韓軍對此表示，韓美軍方正緊密合作監視北韓軍艦在長箭港的活動情況。但對於長箭港會否成為軍事基地，尚無法核實。