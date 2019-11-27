「灰姑娘」與大16歲網友墮愛河　結婚始知是富豪

越南一名家境貧寒的女子4年前參加選美比賽，原想一舉成名改善家境，卻因未能進身決賽，只好重投校園求學，未料反而開啟幸福人生的大門。她與一名比自己大16歲的男網友墮入愛河，並在上年決定「拉埋天窗」時，才發現未婚夫原來家財萬貫，名下產業無數。灰姑娘一樣的浪漫愛情，近日為當地人津津樂道。

當地媒體近日報道，尚萊（Phu Yen Sang Le，音譯）自幼家教嚴格，從不過問戀愛之事。她曾參選2015年越南環球小姐選美，無奈在15強止步而無緣成名。她邂逅男網友丹格（Anh

Viet Dang，音譯）後，很快淪陷在對方的猛烈追求攻勢。情投意合的兩人在交往2年後決定攜手一生，女方這才發現伴侶的大秘密。

身為製糖公司大老闆的丹格原來暗戀尚萊已久，卻礙於她以往沒興趣網絡交友而束手無策。尚萊則表示不在乎對象的年齡財富，只希望組織甜蜜小家庭。兩人的婚禮估計花費高達100億越南盾（約337萬港元），超過4萬朵鮮花裝飾由荷蘭進口，奢華程度令人咋舌。小倆口如今育有一女，仍然幸福如初戀。