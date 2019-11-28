外媒爆新疆大規模關押維族人　德法同表關注

國際調查記者同盟近日聲稱取得中國官方文件，涉新疆「再教育營」的情況，繼美國國務卿蓬佩抨擊北京當局的行為侵犯人權後，法國與德國也對新疆當地維吾爾族人及穆斯林的人權狀況表示關注。

法國外交部發言人當地周三（27日）表示，法國呼籲中國政府停止在新疆大規模關押當地維吾爾族人及穆斯林的行為，又敦促中國邀請聯合國人權機構盡快前往當地了解實況。

同日，德國總理默克爾在國會發言時也表示，北京當局在對待新疆維吾爾人的問題上應該受到批評。她又承認歐盟與中國之間存在制度上的競爭，但質疑孤立中國是否解決的方法。

對此，新疆維吾爾自治區人民政新聞發言人回應稱，外媒大肆炒作新疆開展的職業技能教育培訓工作，妄圖抹黑新疆反恐怖、去極端化取得的成就，是罔顧事實的言論，令人憤慨。該發言人強調，中國公民的通信自由和私隱權受到法律保護，新疆不存在監控、限制通信的問題。

中國外交部發言人耿爽周三也重申，新疆不存在民族、宗教、人權問題，中方會貫徹治疆政策。他又稱，新疆事務純屬中國內政，不容外國、外部的反華勢力指手劃腳。