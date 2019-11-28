難忍返工塞車苦　修車師傅後院自製直升機

繁忙時間大塞車是每個大都市共同面對的問題。印尼蘇加武眉市一名修車店店主不甘日日被困車龍，竟在後院自製了一架直升機。現在他正期待着每日瀟灑地飛翔往返110公里外、位於首都雅加達的公司，讓地面車龍中的司機羨慕膜拜。不過要追求這種「男人的浪漫」，自然要付出一定代價。

這架即將進行處女航的土炮直升機全長8米，有長長的螺旋翼。除了部分專門零件需真金白銀購入，其餘的就由修車店的備件中拿來循環再用。「以後不用再被迫浪費時間了，想到哪裏就去哪裏。」直升機的42歲製作人均納迪（Jujun Junaedi）自豪地表示：「只待我這直升機成功起飛，就圓夢了。」

在這之前的18個月，均納迪以教學影片為師，加上自己多年修車的經驗，在兒子和鄰居的協助下，花掉所有公餘時間，一手一腳在後花園把夢想中的直升機逐步拼湊成形。製造這架直升機花了均納迪2100美元（約1.6萬港元），惟以後接下來的高昂維修成本似乎更令人擔心。難怪均納迪的妻子耶蒂說：「要是他這玩意突然要換個引擎或者旋翼甚麼的，那就要命啦。所有錢都花到直升機上，到時我們就沒錢吃飯了！」