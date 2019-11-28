日媒︰安倍曾挪用政治資金　為職員賞櫻會旅費找數

安倍晉三（中）涉嫌曾用政治資金支付事務所職員的賞櫻會旅費。（Getty Images 圖片）

日本首相安倍晉三早前被傳媒揭發，在每年春季的東京「賞櫻會」涉嫌公器私用，邀請自己的後援會成員參加。日本雜誌《周刊文春》周三（27日）報道指，安倍涉嫌於2015年，挪用政治資金，支付其家鄉山口縣事務所職員的出席賞櫻會的旅費。

報道指，在「自民黨山口縣第4選區支部」的2015年政治資金收支報告中，附有由山口縣下關市旅行社發出的收據。安倍是該支部的代表，而涉事旅行社亦正是當年負責安排賞櫻會行程的企業。根據收據，有關支部向旅行社支付了89萬日圓（約6.4萬港元），並註明是「2015年4月17日至18日的旅費」。該兩天與當年賞櫻會舉行的日子脗合。

據網上公開內容顯示，山口縣事務所有很多職員參加了當年的賞櫻會，報道推測上述款項為職員的旅費。有在野黨認為若今次報道屬實，安倍可能違反《政治資金規正法》，正調查追究。安倍早前曾表示，完全沒有為事務所職員或後援會的成員支付賞櫻會旅費，指所有費用均由參加者直接向旅行社支付。