印度駐紐約總領事揚言效法以色列　在喀什米爾殖民

印度駐美國紐約總領事查克拉禾蒂（Sandeep Chakravorty）近日在一場私人演講中表示，認為印度應仿傚以色列在西岸城鎮殖民的做法，要求將一批印度教徒遷移到喀什米爾地區。言論引來大量批評，民眾要求他道歉並引咎辭職。

查克拉禾蒂當日向一批在身在美國、來自印控喀什米爾的印度教徒發表講話。據指，該批印度教徒當中，很多人在1970年代，因躲避喀什米爾的暴力衝突而離開家園。查克拉禾蒂認為，喀什米爾地區的治安情況會改善，難民終有一日可以回家，因為世上已有一個參考例子。他稱：「我不明白為何我們何不效法。這方法已在中東實行，你看，如果以色列人做得到，我們也可以。」

以色列在西岸城鎮殖民的行為，被多國批評違反國際法；故查克拉禾蒂的言論也引發反對。他回應時指，演講內容被斷章取義；惟民眾認為他只是砌詞狡辯。印度總理莫迪早前曾指，以色列的殖民違法，強調印度支持巴勒斯坦一方，想看到巴勒斯坦在和平的環境下建國。

此外，印控喀什米爾周二（26日）有兇徒在一場政府官員與村代表的會面期間，向政府大樓投擲手榴彈，導致一名村代表及一名政府職員死亡，4人受傷。同日，斯利那加一間餐廳外亦發生爆炸，造成最少3人受傷。