前首相中曾根康弘逝世　享年101歲

日本傳媒報道，前首相中曾根康弘於周五（29日）早上逝世，享年101歲。他1982年至1987年出任首相，任內致力改善與前蘇聯和中國的關係，但亦以日本民族主義見稱，是戰後以首相身份參拜靖國神社的第一人。

中曾根康弘1918年5月27日在群馬縣高崎市出生，1941年在東京帝國大學法學院畢業，二戰期間在日本海軍服役，曾駐防於台灣的左營。他1946年以28歲之齡當選眾議員，因大膽言行被稱為「青年將校」；並於1959年在時任首相岸信介的內閣，擔任科學技術廳長官，其後曾任運輸大臣、防衞廳長官、通產大臣等要職。

中曾根康弘1982年出任首相，與時任外務大臣安倍晉太郎（現任首相安倍晉三之父）一同改善與前蘇聯和中國的關係，1984年及1986年先後訪華。惟他1985年8月15日、即日本戰敗投降紀念日，以首相身份參拜供奉了二戰甲級戰犯的靖國神社，激起中方強烈批評，他自此再沒有參拜靖國神社。

中曾根康弘在任內亦致力加強美日同盟關係，與美國時任總統列根關係友好，互相以名字暱稱而廣為人知。內政方面，他推動名為「戰後政治總決算」的政治改革、國家鐵路民營化等德政。他2003年退出政壇，在任首相1806日，是歷來第7長的任期；也是繼東久邇宮稔彥王後，第2位活到百歲的首相。