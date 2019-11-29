赴阿富汗行程保密　空軍一號「掩護」特朗普

美國總統特朗普周四（28日）突訪阿富汗，是他上任後第二次訪問戰區。由於去年的伊拉克行程意外「洩密」，白宮今次做足保密功夫，對外訛稱特朗普留在國內慶祝感恩節，更利用兩架空軍一號的優勢，讓特朗普順利前往阿富汗。

美媒報道，一批記者獲告知周三（27日）晚在停車場集合，他們之後乘坐黑色客貨車前往馬里蘭州安德魯斯空軍基地，登上空軍一號。與此同時，白宮宣布特朗普在佛羅里達州海湖莊園度過感恩節，而接載他到當地的另一架空軍一號，繼續停泊在西棕櫚灘機場；特朗普的社交網帳號則發出與感恩節有關的貼文。

不過，上述舉動都是白宮為了掩飾特朗普的真正行程，令外界以為他真的留在國內過節。事實上，特朗普秘密由佛州飛返安德魯斯空軍基地，並在機庫內登上空軍一號。專機在漆黑中起飛，所有機艙燈光關閉並拉下機窗遮光板，務求令外人看不見專機的蹤影。此外在飛行期間，白宮沒收機上人員手機等傳輸器材。

當專機降落在阿富汗巴格拉姆空軍基地後，外界才得悉特朗普到訪當地；停留期間軍方加強基地保安。特別的是，特朗普回程經德國返回華盛頓，專機中途在德國拉姆斯泰恩空軍基地降落，特朗普登上另一架空軍一號繼續前往美國。

去年聖誕前夕，特朗普與夫人梅拉妮亞前往伊拉克探望當地美軍。白宮當時按照既定保安程序沒有事先公布行程，惟空軍一號由美國飛往伊拉克途中，在英國上空被追蹤飛機動向的業餘人士發現，令特朗普未到埗已被外界知悉行程。