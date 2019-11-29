新聞時序︰近年屢遭恐襲　2017年倫敦橋襲擊釀10死

英國倫敦橋周五（29日）早上驚傳槍擊，更有指附近巴羅市場傳出爆炸聲，令人聯想到2017年在相同地點發生、造成10死48傷的恐怖襲擊。近年來英國極端主義活躍，恐襲頻生，令當地人心惶惶。

2018年

●3月：英國倫敦、愛爾蘭等多個交通樞紐先後收到炸彈郵包，愛爾蘭共和軍（IRA）認責。

●8月14日：一名黑人司機於早上繁忙時段，驅車剷上國會大樓外的行人路，蓄意撞倒多名途人及單車客，其後撞上反恐路障，造成多人受傷。

2017年

●9月15日：一名受極端組織「伊斯蘭國」訓練的伊拉克青年，於倫敦帕森斯格林站地鐵車廂內引爆土製炸彈，造成51人受傷。

●8月25日：一名男子在倫敦白金漢宮外高呼「真主偉大」，刺傷3名警員。

●6月18日：一名極右分子驅車撞向清真寺，又大叫要殺死所有回教徒，導致1死10傷。

●6月3日：3名恐怖分子駕客貨車衝上倫敦橋行人路，及鄰近的旅遊景點巴羅市場，隨後落車刀刺途人，釀10死48傷。

●5月22日：曼徹斯特一名兇徒趁美國歌手Ariana Grande的演唱會散場之際，在其中一個出口附近施放自殺式炸彈，造成至少22死59人傷。

●3月22日：一名兇徒駕駛汽車撞向位於倫敦西敏橋的途人，再衝向附近的國會大樓大閘，然後以兩把利刀襲擊警員，意圖闖入國會施襲。事件造成至少5死40傷。

2016年

●6月16日：41歲工黨國會女議員考克斯（Jo Cox）遭右翼恐怖主義者槍擊刀刺身亡。

2013年

●5月22日：兩名是回教徒的非裔男子在倫敦南區伍利奇皇家炮團軍營外，駕車高速猛撞休更槍兵里格比，然後下車以利刀刺死對方。

2005年

●7月7日：4名兇徒在早上繁忙時間先後發動自殺式炸彈襲擊，倫敦市內三個地鐵站及一輛巴士成為目標，造成至少56死700人傷。