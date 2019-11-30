印度憂中國勢力擴張　4.5億美元銀彈助斯里蘭卡

中國近年銳意發展一帶一路倡議經濟計劃、承包大量基建，其地區勢力的擴張引發印度憂慮。斯里蘭卡為一帶一路沿線國家，適逢其新任總統戈塔巴雅‧拉賈帕克薩出訪印度新德里，印方周五（29日）就宣布有意向當地提供4.5億美元（約35.1億港元）的援助金，積極拉攏地區盟友。

中印在印度洋地區角力升溫之際，履新僅12日的戈塔巴雅‧拉賈帕克薩就出訪問印度3天，並獲印度總理莫迪提出4億美元經濟基建援助的提議。有鑑於斯里蘭卡4月發生造成258人死亡的恐襲，莫迪又另提出向該國國安情報項目提供額外5000萬美元的援助。

莫迪強調︰「斯里蘭卡的強大繁榮，不止是斯里蘭卡的期望，更是整個印度洋地區所期望的。我們兩國的國安與發展是互相連繫的，所以我們自然需要關注對方的安全及敏感議題。」戈塔巴雅‧拉賈帕克薩亦表示願意合作，共同保持印度洋的和平。

斯里蘭卡本為印度的傳統盟友，但在早年對泰米爾族群的內戰中，斯里蘭卡引發不少人權爭議，令其面臨國際譴責，轉而與於當地承包基建的中國關係漸近。在戈塔巴雅‧拉賈帕克薩兄長、拉賈帕克薩在任總統時，斯里蘭卡接受了大量中國的投資與貸款。